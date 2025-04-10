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Ziraat Bankkart CEV Kupası Şampiyonu

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Ziraat Bankkart, Polonya'nın Asseco Resovia Rzeszow takımını 3-1 mağlup ederek 2025 CEV Kupası'nda tarihinde ilk kez şampiyon olmayı başardı.

- Ziraat Bankkart CEV Kupası şampiyonu

ANKARA - Ziraat Bankkart, 2025 CEV Kupası Finali ikinci maçında sahasında Polonya'nın Asseco Resovia Rzeszow takımını 3-1 mağlup ederek tarihinde ilk kez CEV Kupası'nda şampiyon oldu.

Ziraat Bankkart, Polonya'da oynanan ilk karşılaşmadan da 3-2'lik galibiyetle ayrılmıştı.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Yves Kalin (İsviçre), Sanja Miklosic (Slovenya)

Ziraat Bankkart: Murat, Anderson, Vahit Emre, Ter Maat, Clevenot, Bedirhan, Berkay (Stern)

Asseco Resovia Rzeszow: Cebulj, Woch, Boyer, Bednorz, Klos, Ropret, Potera (Bucki, Staszewski, Vasina)

Setler: 20-25, 25-17, 28-26, 25-14

Süre: 110 dakika (25, 24, 36, 25)

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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