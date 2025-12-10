Haberler

Voleybol: CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi

Güncelleme:
Ziraat Bankkart, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki ilk maçında Fransız kulübü Tours'u 3-1'lik sonuçla yenerek sezona galibiyetle başladı.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Aleksandar Petrovic (Sırbistan), Eldar Zulfugarov (Azerbaycan)

Ziraat Bankkart: Vahit Emre Savaş, Nimir, Clevenot, Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar, Fornal (Berkay Bayraktar, Burakhan Tosun)

Tours: Coric, Kavogo, Voss Messias, Mujanovic, Strehlau, Nascimento (Ramon, Suihkonen, Marshman)

Setler: 25-21, 21-25, 25-19, 25-21

Süre: 108 dakika (27, 27, 24, 30)

CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki ilk maçında Ziraat Bankkart, sahasında Fransız kulübü Tours'u 3-1 yendi.

Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel - Spor
