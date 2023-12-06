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Ziraat Bankkart, Brand Group Alanya Belediyespor'u 3-0 Yendi

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Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 12. haftasında Ziraat Bankkart, sahasında Brand Group Alanya Belediyespor'u 3-0 mağlup etti. Maçın süresi 83 dakika sürdü.

Salon: Ziraat Bankkart

Hakemler: Burhan İlhan, Erkan Yıldırım

Ziraat Bannkart: Anderson, Ter Maat, Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi, Faik Samed Güneş, Vicentin (Berkay Bayraktar)

Brand Group Alanya Belediyespor : Cafer Kirkit, Saadat, Uğur Kılınç, Seganov, Emin Gök, Uriarte (Zeka Çağatay Kır, Ali Heper, Oğuzhan Doğruluk )

Setler: 25-23, 25-18, 25-17

Süre: 83 dakika (30, 26, 27)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 12. haftasından Ziraat Bankkart, sahasında Brand Group Alanya Belediyespor'u 3-0 yendi.

Kaynak: AA / Spor

Alanya Belediyespor voleybol Sigorta Spor Güncel Haberler

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