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Ziraat Bankkart, Arkas Spor'u 3-0 Yendi

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Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin ikinci haftasında Ziraat Bankkart, konuk ettiği Arkas Spor'u 3-0 yendi.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: İsmail Yıldırım, İlknur Çakar

Ziraat Bankkart: Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi, Anderson, Faik Samed Güneş, Ter Maat, Camejo (Berkay Bayraktar, Burakhan Tosun, Oğulcan Yatgın)

Arkas Spor : Ulaş Kıyak, Hoag, Halit Kurtuluş, Grozer, Mirza Lagumdzija, Emir Kaan Öztürk (Ahmet Karataş, Onurcan Çakır, Efe Ramazan Mandıracı, Burutay Subaşı, Canham, Emre Çevik)

Setler: 25-21, 26-24, 25-19

Süre: 78 dakika (23, 28, 27)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin ikinci haftasında Ziraat Bankkart, konuk ettiği Arkas Spor'u 3-0 yendi.

Kaynak: AA / Spor

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