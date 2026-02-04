Haberler

Voleybol: Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley

Voleybol Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek finalinde Ziraat Bankkart, Altekma karşısında 3-0'lık üstünlük sağlayarak Dörtlü Final'e adını yazdırdı.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: İbrahim Ünal, Yıldıray Turan

Ziraat Bankkart: Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar, Abdelaziz, Clevenot, Fornal, Vahit Emre Savaş (Berkay Bayraktar)

???????Altekma: Ewert, Eray Kursav, Bertuğ Öndeş, Buculjevic, Erhan Hamarat, Niyazi Ulaş Dokumacı (Hüseyin Şahin, Arda Kara, Dünya Kandemir, Mehmet Boğaçhan Zambak)

Setler: 25-19, 25-22, 25-19

Süre: 72 dakika (22, 28, 22)

Voleybol Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final etabında Ziraat Bankkart, sahasında Altekma'yı 3-0 mağlup etti.

Başkent ekibi, bu sonuçla organizasyonda Dörtlü Final'e yükseldi.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor
