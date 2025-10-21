Ziraat Bankkart, 2025 Erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nı Kazandı

SALON: Malatya Orduzu

HAKEMLER: Ozan Çağı Sarıkaya, Furkan Salduz

FENERBAHÇE MEDİCANA: Marko Matic, Yiğit Gülmezoğlu, Adis Lagumdzija, Fabian Drzyzga, Earvin Ngapeth, Barthelemy Chinenyeze, Burutay Subaşı (L) (Halit Kurtuluş, Mirza Lagumdzija, Galves, N'Gapeth)

ZİRAAT BANKKART: Clevenot, Nimir, Bedirhan Bülbül, Fornal, Murat Yenipazar, Vahit Emre Savaş, Berkay Bayraktar(L), (Burakhan Tosun)

SETLER: 19-25, 25-22, 25-18, 25-17

SÜRE: 102 dakika (25, 27, 27, 23)

İSTANBUL (İHA) - 2025 Erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası final maçında Ziraat Bankkart, Fenerbahçe Medicana'yı 3-1 mağlup ederek şampiyon oldu. Mücadelenin setleri 19-25, 25-22, 25-18 ve 25-17'lik skorlarla sonuçlandı.

BAKAN BAK'TAN ZİRAAT BANKKART'A TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Voleybolda 2025 Erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nı kazanan Ziraat Bankkart için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ziraat Bankkart ile Fenerbahçe Medicana voleybol takımları arasında Malatya Orduzu Spor Salonu'nda oynanan 2025 Erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası maçında rakibini yenerek kupanın sahibi olan Ziraat Bankkart'ı kutluyorum. Şampiyonlar Kupası'nda mücadele eden Fenerbahçe Medicana Takımını da mücadelesinden dolayı tebrik ediyor, her iki kulübümüze başarılar diliyorum."