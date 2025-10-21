Haberler

Ziraat Bankkart, 2025 Erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nı Kazandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2025 Erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası finalinde Ziraat Bankkart, Fenerbahçe Medicana'yı 3-1 mağlup ederek şampiyonluk sevinci yaşadı. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, kazanan takımı tebrik etti.

SALON: Malatya Orduzu

HAKEMLER: Ozan Çağı Sarıkaya, Furkan Salduz

FENERBAHÇE MEDİCANA: Marko Matic, Yiğit Gülmezoğlu, Adis Lagumdzija, Fabian Drzyzga, Earvin Ngapeth, Barthelemy Chinenyeze, Burutay Subaşı (L) (Halit Kurtuluş, Mirza Lagumdzija, Galves, N'Gapeth)

ZİRAAT BANKKART: Clevenot, Nimir, Bedirhan Bülbül, Fornal, Murat Yenipazar, Vahit Emre Savaş, Berkay Bayraktar(L), (Burakhan Tosun)

SETLER: 19-25, 25-22, 25-18, 25-17

SÜRE: 102 dakika (25, 27, 27, 23)

İSTANBUL (İHA) - 2025 Erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası final maçında Ziraat Bankkart, Fenerbahçe Medicana'yı 3-1 mağlup ederek şampiyon oldu. Mücadelenin setleri 19-25, 25-22, 25-18 ve 25-17'lik skorlarla sonuçlandı.

BAKAN BAK'TAN ZİRAAT BANKKART'A TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Voleybolda 2025 Erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nı kazanan Ziraat Bankkart için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ziraat Bankkart ile Fenerbahçe Medicana voleybol takımları arasında Malatya Orduzu Spor Salonu'nda oynanan 2025 Erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası maçında rakibini yenerek kupanın sahibi olan Ziraat Bankkart'ı kutluyorum. Şampiyonlar Kupası'nda mücadele eden Fenerbahçe Medicana Takımını da mücadelesinden dolayı tebrik ediyor, her iki kulübümüze başarılar diliyorum."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasında, Kütahya ve Isparta belediyelerine de inceleme başlatıldı

Aziz İhsan Aktaş soruşturması, 2 belediyeye daha sıçradı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özel kanun teklifini imzalayıp Erdoğan'a çağrıda bulundu

Canlı yayında imzayı atıp Erdoğan'a çağrıda bulundu
Bagaj yüklerken milyonların gönlünü kazandı

Bagaj yüklerken gönülleri kazandı! Cilveli rampacı artık bir fenomen
Victor Osimhen tarihe geçmeye bir adım uzakta

Tarihe geçmeye bir adım uzakta
Mattia Ahmet Minguzzi davasında karar çıktı: Ece Seçkin gözyaşlarını tutamadı

Davada karar çıktı, ünlü şarkıcı gözyaşlarına boğuldu
Özel kanun teklifini imzalayıp Erdoğan'a çağrıda bulundu

Canlı yayında imzayı atıp Erdoğan'a çağrıda bulundu
Okan Buruk, Bodo/Glimt maçı öncesi açıkladı: 2 hafta daha forma giyemeyecek

Dev maç öncesi kahreden haberi verdi: En az 2 hafta oynayamayacak
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özgür Özel'e: Yeni bir Yassıada Çetesi kurmak istediğini ilan etti

Özel'in sözleri ortalığı karıştırdı! AK Parti'den zehir zemberek yanıt
Cumhurbaşkanlığı cephesinden Minguzzi davasından çıkan karara ilk yorum

Cumhurbaşkanlığı cephesinden Minguzzi davasında çıkan karara ilk yorum
50 bin euroya aldılar! Süper Lig'in profilsiz yıldızı

50 bin euroya aldılar! Süper Lig'in profilsiz yıldızı
CHP'li Tanal, asgari ücret için rakam önerdi: En az 55 bin lira olmalı

Asgari ücret için önerdiği rakam bomba: Matematik hesabıdır
Nehirde mahsur kalan 5000 Rus askeri açlıktan öldü

Nehirde mahsur kalan 5000 Rus askeri açlıktan öldü
Bir hatasıyla dünyası karardı! Hakkında 54 soruşma var

Bir hatasıyla dünyası karardı! Hakkında 54 soruşma var
Minguzzi davasında karar çıktı: 2 sanığa 24 yıl hapis, 2 sanığa beraat

Minguzzi davasında karar çıktı! İşte katillere verilen ceza
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.