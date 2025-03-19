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Ziraat Bankkart, 2025 CEV Kupası'nda Finale Yükseldi

Ziraat Bankkart, 2025 CEV Kupası'nda Finale Yükseldi
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Ziraat Bankkart, 2025 CEV Kupası yarı final ikinci maçında İtalya'nın Trentino Itas takımını 3-1 mağlup ederek finale adını yazdırdı. Müsabakada Wouter Ter Maat, maçın en değerli oyuncusu seçildi.

2025 CEV Kupası yarı final ikinci maçında sahasında İtalya'nın Trentino Itas takımını mağlup eden Ziraat Bankkart, adını çeyrek finale yazdırdı.

Ziraat Bankkart, 2025 CEV Kupası yarı final ikinci maçında sahasında İtalya'nın Trentino Itas takımını 3-1 (25-17, 25-23, 17-25, 25-20) mağlup ederek finale yükseldi. Müsabakanın oyuncusu Ziraat Bankkart'ın Hollandalı pasör çaprazı Wouter Ter Maat seçildi. Ankara ekibi, finalde Tours VB-Asseco Resovia Rzeszow eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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