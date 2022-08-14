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Zıpkınla Balık Avı Milli Takımı Avrupa ikincisi oldu

Zıpkınla Balık Avı Milli Takımı Avrupa ikincisi oldu

Zıpkınla Balık Avı Milli Takımı, Finlandiya'da düzenlenen Avrupa Tatlısu Zıpkınla Balık Avı Şampiyonası'nda ikinci oldu.

Zıpkınla Balık Avı Milli Takımı, Finlandiya'da düzenlenen Avrupa Tatlısu Zıpkınla Balık Avı Şampiyonası'nda ikinci oldu.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonundan (TSSF) yapılan açıklamaya göre Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) tarafından Punkaharju şehrinde yapılan organizasyon sona erdi.

Şampiyonada Zıpkınla Balık Avı Milli Takımı, bu alanda tarihinde ilk defa Avrupa ikincisi oldu. Açıklamada ayrıca milli sporcu Sabri Kılıç'ın bireysel sıralamada ikinci olduğu ve diğer sporcuların da sıralamada ilk 10'da yer almayı başardığı kaydedildi.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor

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