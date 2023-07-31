Zimbru Teknik Direktörü Popescu: Tur atlamaları zor olsa da mücadele edeceğiz

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında Fenerbahçe'yi konuk edecek Moldova temsilcisi Zimbru'nun teknik direktörü Lilian Popescu, tur atlamalarının zor olmasına rağmen aileleri ve taraftarları için ellerinden gelen mücadeleyi sergileyeceklerini söyledi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek Moldova temsilcisi Zimbru'nun teknik direktörü Lilian Popescu, tur atlamaları zor olsa da aileleri ve taraftarları için ellerinden gelen mücadeleyi sergileyeceklerini söyledi.

Popescu, başkent Kişinev'deki Zimbru Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İlk maçı 5-0 kaybettiklerini hatırlatan Popescu, "İlk maçın sonucuna göre tur atlamamız oldukça zor. Ancak bu karşılaşma bizim için çok önemli. Ailelerimiz, bizi sevenler ve taraftarlarımız için bir maç oynayacağız. İlk maçtaki sonuç bizim için iyi olmadı ama yarınki karşılaşmadan iyi bir sonuçla ayrılacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

İlk maçtan dersler çıkardıklarını aktaran Moldovalı teknik adam, "İlk maçta ilk 15 dakikada 2 gol yediğimiz için sonuç bizim için iyi olmadı. Olumsuz bir maç olmasına rağmen bundan bir ders almalıyız. Yarın aldığımız derslerden sonra iyi bir maç çıkaracağımızı düşünüyorum. Buna ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Popescu, Fenerbahçe'nin kalitesine dikkati çekerek, "İlk maçtan sonra toplanarak sonucu değerlendirdik. Sağlıklı bir ortam oluşturmaya çalıştık. Halen hazırlık dönemindeyiz ama iyi bir yoldayız. Daha yapacağımız çok iş var. Yarınki maç bizim için güzel olacak. Biz, böyle maçları çok az oynuyoruz. İyi bir rakibe karşı böyle maçlar oynamak her zaman faydalı olur. Fenerbahçe iyi ve tecrübeli bir takım ancak bu mücadele etmeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Elimizden geleni yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.