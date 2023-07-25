Zimbru Teknik Direktörü: Fenerbahçe ile oynamak değer biçilemez bir deneyim olacak

UEFA Konferans Ligi 2'nci Eleme Turu ilk maçında Fenerbahçe ile karşılaşacak Moldova temsilcisi Zimbru'nun teknik direktörü Lilian Popescu, Fenerbahçe ile oynamanın değerli bir deneyim olacağını söyledi. Popescu, takımın Fenerbahçe'ye saygı duyduğunu ve mücadele edeceklerini belirtti.