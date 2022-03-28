Zigana Dağı'nda "Ali Kemal Kepenek'i Anma Tırmanışı" gerçekleştirildi - Haberler

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Zigana Dağı'nda "Ali Kemal Kepenek'i Anma Tırmanışı" gerçekleştirildi

AA - Meltem Yılmaz Karakurum - Spor
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Zigana Dağı'nda

Karadeniz Teknik Üniversitesi Dağcılık ve Spor Kulübü'nce (KTÜDAKS) organize edilen "Ali Kemal Kepenek'i Anma Tırmanışı" ve "26. Geleneksel Zigana Kış Şenliği" tamamlandı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Dağcılık ve Spor Kulübü'nce (KTÜDAKS) organize edilen "Ali Kemal Kepenek'i Anma Tırmanışı" ve "26. Geleneksel Zigana Kış Şenliği" tamamlandı.

KTÜ'den yapılan açıklamaya göre, Rusya'daki bir dağa tırmanırken ölen dağcı Ali Kemal Kepenek'i anmak için bir araya gelen KTÜDAKS üyeleri, Zigana Dağı'ndaki Kepenek Zirvesi'ne tırmandı.

Tırmanış öncesinde, zirve faaliyetine katılacak sporculara bilgilendirme yapıldı.

Sonrasında ise KTÜDAKS Kulübü'nün Akademik Danışmanı Doç. Dr. Sercan Erol'un liderliğinde, Kepenek Zirvesi'ne tırmanış gerçekleştirildi.

Hayatını kaybeden dağcı Kepenek'in annesi, teyzesi, dayısı ve erkek kardeşi de tırmanışa katılan sporcuları yalnız bırakmadı.

Katılımcılar, faaliyetin gerçekleştirilmesine katkıda bulunan Rektör Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı'ya teşekkür etti.

AA / Meltem Yılmaz Karakurum - Spor

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Toros Dağları, Rusya, Spor, Haberler

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