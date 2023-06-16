Zeytinpark'ta Hareket Var: 4-5 Yaş Arası Çocuklar İçin Pilates Etkinliği

Antalya Büyükşehir Belediyesi Zeytinpark'ın bilinirliğini artırmak için düzenlenen etkinlikler kapsamında 4-5 yaş arası çocuklar için pilates etkinliği yapıldı. Mayıs ayında 584 çocuk, genç ve 100 aile Zeytinpark'ta sporla buluşturuldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Zeytinpark'ın bilinirliğini artırmak ve değerini korumak için "Zeytinpark'ta Hareket Var" sloganıyla başlattığı etkinliklerine devam ediyor. Bu kapsamda düzenlenen 4-5 yaş arası çocuklar için pilates etkinliğinde minikler, eğlenceli saatler geçirdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi tarafından Zeytinpark'ın bilinirliğini arttırmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlenmeye devam ediyor. Çocukların ve gençlerin buluşma noktası olan Zeytinpark'ta son olarak 4-5 yaş gurubu çocuklar için pilates etkinliği yapıldı.

"Zeytinpark'ta Hareket Var" etkinlikleri kapsamında Hazine Avı, Evde Kalma Sporda Kal, anne, çocuk ve gençlere yönelik pilates etkinlikleriyle Mayıs ayında 584 çocuk, genç ve 100 aile Zeytinpark'ta sporla buluşturuldu.