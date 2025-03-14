Zeynep Tuncay, Down Masa Tenisi Türkiye Birincisi Oldu

Okul Sporları Özel Sporcular Down Masa Tenisi Yıldız Kız Türkiye Birinciliği Müsabakalarında, Kışla Mahmut Likoğlu Ortaokulu özel eğitim öğrencisi Zeynep Tuncay, üstün performansıyla Türkiye birincisi olarak altın madalya kazandı.

9-10 Mart 2025 tarihleri arasında Mersin'de düzenlenen müsabakalarda azmi, disiplini ve yeteneğiyle büyük bir başarıya imza atan Zeynep, hem okulunun hem de ilçenin gururu oldu. Müsabakalarda rakiplerini tek tek geçerek zirveye ulaşan Tuncay, özel gereksinimli bireylerin spordaki gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Kdz. Ereğli İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Akgül, şampiyon öğrenci için yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Zeynep'in başarısı, azmin ve kararlılığın ne kadar büyük sonuçlar doğurabileceğinin en güzel örneklerinden biri. Onun bu büyük zaferi, sadece kendisi için değil, tüm özel öğrencilerimiz için ilham verici bir hikaye oldu. Öğrencimizi, ailesini ve emeği geçen öğretmenlerini yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum." - ZONGULDAK