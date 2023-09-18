Zeynep Sönmez, WTA sıralamasında kariyerinin en iyi derecesini elde etti

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, WTA sıralamasında 146 numaraya yükselerek kariyerinin en iyi derecesini elde etti. Türkiye Tenis Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Zeynep Sönmez'in klasman sırası belli oldu ve WTA sıralamasında 31 basamak ilerleyerek 146 numaraya yükseldi. Zeynep, bu hafta İtalya'da düzenlenecek olan WTA 125 turnuvası Parma Kadınlar Açık'ta mücadele edecek.