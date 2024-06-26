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Zeynep Sönmez Wimbledon elemelerinde başarılı

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Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Wimbledon elemelerinde Polona Hercog'u yenerek ana tabloya yükselmek için son tura kaldı. Sönmez, bir sonraki maçta Ukraynalı Daria Snigur ile karşılaşacak.

Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da milli tenisçi Zeynep Sönmez, elemelerde Polona Hercog'u yenerek ana tabloya yükselebilmek için son tura kaldı.

Sezonun ikinci grand slam turnuvası olan Fransa Açık'ta ana tabloya kalmayı başaran dünya 136 numarası Zeynep Sönmez, Wimbledon ikinci eleme turunda dünya 182 numarası Sloven tenisçi Polona Hercog'la karşılaştı. Rakibini 2-6, 6-4 ve 6-0'lık setlerle 2-1 yenen 22 yaşındaki milli sporcu, tur atladı.

Zeynep Sönmez, elemelerin son aşamasında yarın dünya 131 numarası Ukraynalı Daria Snigur'la karşılaşacak. Zeynep, bu maçı da kazanırsa ana tabloya kalarak büyük bir başarı daha elde edecek.

Dünya 260 numarası olarak elemelere katılan bir diğer milli sporcu İpek Öz ise elemelerde ikinci turda organizasyona veda etti. Dünya 128 numarası Macar tenisçi Dalma Galfi'yle karşı karşıya gelen İpek, ilk seti 7-5 kazanmasına rağmen diğer setleri 6-1'lik sonuçlarla kabetti ve korttan 2-1'lik sonuçla yenik ayrılarak elendi.

Kaynak: AA / Spor

Zeynep Sönmez Wimbledon Spor Güncel Haberler

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