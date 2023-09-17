Zeynep Sönmez Slovenya'da İkinci Oldu

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Slovenya'da düzenlenen WTA 125 turnuvasında kariyerinde ilk kez oynadığı final müsabakasında ikincilik elde etti.

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Slovenya'da düzenlenen WTA 125 turnuvasında kariyerinde ilk kez oynadığı final müsabakasında ikincilik elde etti.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Lübliyana'da gerçekleştirilen organizasyonda Zeynep, final maçında İspanyol Marina Bassols Ribera ile karşılaştı.

Ribera'ya 6-0, 7-6'lık setlerle 2-0 yenilen Zeynep, ikinci oldu.