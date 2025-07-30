Zeynep Sönmez, Polonya Açık Turnuvası'na Veda Etti

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Milli tenisçi Zeynep Sönmez, WTA 125 düzeyindeki Polonya Açık Turnuvası'nda son 16 turunda Çekyalı rakibi Dominika Salkova'ya 2-0 yenilerek turnuvadan elendi.

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Polonya Açık Turnuvası'na son 16 turunda veda etti.

Klasmanın 74. basamağında yer alan Zeynep Sönmez, başkent Varşova'da düzenlenen WTA 125 düzeyindeki organizasyonda Çekyalı Dominika Salkova ile karşılaştı.

Dünya 183 numarası Salkova'ya 2-0 (6-3,6-2) yenilen Zeynep, turnuvadan elendi.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor
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