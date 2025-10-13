Haberler

Zeynep Sönmez, Ningbo Açık'Ta İkinci Tura Yükseldi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zeynep Sönmez, Ningbo Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nın ilk turunda Belaruslu Aliaksandra Sasnovich'i 2-1 yenerek ikinci tura adını yazdırdı.

Zeynep Sönmez, Ningbo Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nda Belaruslu Aliaksandra Sasnovich'i 2-1 yenerek 2. tura çıktı.

Dünya sıralamasının 76. basamağındaki Zeynep, Çin'in Ningbo kentinde düzenlenen WTA 500 düzeyindeki turnuvanın ilk turunda, klasmanın 114 numarası Sasnovich ile karşılaştı.

23 yaşındaki Zeynep, elemelerden ana tabloya yükselen iki isim arasındaki maçı 2-6, 7-5 ve 6-3'lük setlerle 2-1 kazanarak tur atladı.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor
Trump, Mısır'da: Müzakerelerde ikinci aşama başladı

Trump'tan Gazze'nin geleceğini yakından ilgilendiren sözler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayserispor'a hoca dayanmıyor! Son 11 sezondaki rakam inanılmaz

Bu takıma hoca dayanmıyor: 11 sezonda 23 teknik adam
Kahreden olay! Torununun hayatını kurtardı, kendisi ağır yaralandı

Torununun hayatını kurtardı, kendisi ağır yaralandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.