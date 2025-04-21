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Zeynep Sönmez, Madrid Açık Tenis Turnuvası elemelerinde finale yükseldi

Zeynep Sönmez, Madrid Açık Tenis Turnuvası elemelerinde finale yükseldi
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Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Madrid Açık Tenis Turnuvası elemelerinde İspanyol Leyre Romero Gormaz'ı 2-0 yenerek final turuna adını yazdırdı. Zeynep, elemelerin finalinde dünya 120'ncisi Varvara Lepchenko ile karşılaşacak.

Zeynep Sönmez, Madrid Açık Tenis Turnuvası elemelerinde İspanyol Leyre Romero Gormaz'ı 2-0 yenerek final turuna yükseldi.

Klasmanın 77. basamağındaki Zeynep, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen WTA 1000 düzeyindeki turnuvada dünya 126 numarası Romero Gormaz ile karşılaştı.

22 yaşındaki milli tenisçi, toprak kortta oynanan maçı 7-6 ve 6-3'lük setlerle kazanarak tur atladı.

Zeynep, elemelerin final turunda dünya 120'ncisi ABD'li Varvara Lepchenko'nun karşısına çıkacak.

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Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor
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