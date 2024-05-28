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Zeynep Sönmez, Fransa Açık'ta elendi

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Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Fransa Açık'ın (Roland Garros) ilk turunda ABD'li Emma Navarro'ya yenilerek turnuvadan elendi.

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Fransa Açık'ın (Roland Garros) ilk turunda karşılaştığı ABD'li Emma Navarro'ya yenilerek organizasyona veda etti.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Zeynep Sönmez, başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın ilk turunda 22 numaralı seri başı dünya 24 numarası ABD'li Emma Navarro'yla karşılaştı.

Rakibine 6-2 ve 6-0'lık setlerle 2-0 yenilen Zeynep Sönmez, organizasyondan elendi.

Elemelerden gelen Zeynep Sönmez, grand slam düzeyinde ana tabloya adını yazdıran 5. Türk tenisçi olmuştu.

Kaynak: AA / Spor

Roland Garros Zeynep Sönmez Fransa Tenis Spor Güncel Haberler

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