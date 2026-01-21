Haberler

Milli Tenisçi Zeynep Sönmez, Avustralya Açık'ta Üçüncü Tura Yükseldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Avustralya Açık ikinci turunda Macar oyuncu Anna Bondar'ı 6-2 ve 6-4'lük setlerle mağlup ederek üçüncü tura adını yazdırdı.

(ANKARA) - Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Avustralya Açık ikinci tur mücadelesinde Macar Anna Bondar'ı 6-2 ve 6-4'lük setlerle mağlup ederek üçüncü tura yükseldi.

Avustralya Açık'taki ikinci tur mücadelesinde rakibi Anna Bondar'ı 6-2 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup eden 23 yaşındaki Zeynep Sönmez, üçüncü tura yükselme başarısını gösteren ilk Türk sporcu oldu.

Zeynep Sönmez, Yuliya Putintseva ile üçüncü tur maçını 23 Ocak Cuma günü oynayacak.

Kaynak: ANKA / Spor
Trump'ın uçağında panik anları! Tedbir amacıyla ABD'ye geri döndü

Davos'a gitmek için havalanan Trump'ın uçağında panik anları
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Zeynep Sönmez, Avustralya Açık'ta 3. turda

Helal olsun sana! Zeynep Sönmez'den tarihi başarı
İki ilden endişelendiren görüntü

İki ilden peş peşe endişelendiren görüntü! Sebebini uzmanı açıkladı
Alarmları kurun! Osimhen bu akşam tarih yazabilir

Alarmları kurun! Bu akşam tarih yazabilir
'Hapse giren adamdan sanatçı olmaz' demişti! Deniz Seki'den Bayhan'a sürpriz bir teklif var

"Hapse giren adamdan sanatçı olmaz" demişti! Bayhan'a bir teklifi var
Zeynep Sönmez, Avustralya Açık'ta 3. turda

Helal olsun sana! Zeynep Sönmez'den tarihi başarı
Narlıdere Kaymakamı'nın ziyareti büyük tartışma yarattı

Kaymakamın ziyareti ilçeyi karıştırdı
Bayrampaşa Belediyesi'ne yeni operasyon

Belediyeye yeni operasyon! 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi