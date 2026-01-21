Milli Tenisçi Zeynep Sönmez, Avustralya Açık'ta Üçüncü Tura Yükseldi
Avustralya Açık'taki ikinci tur mücadelesinde rakibi Anna Bondar'ı 6-2 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup eden 23 yaşındaki Zeynep Sönmez, üçüncü tura yükselme başarısını gösteren ilk Türk sporcu oldu.
Zeynep Sönmez, Yuliya Putintseva ile üçüncü tur maçını 23 Ocak Cuma günü oynayacak.
Kaynak: ANKA / Spor