Zeynep Sönmez ABD Açık'ta İkinci Tura Yükseldi

Zeynep Sönmez, ABD Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nın ilk turunda Katie Volynets'i 2-0 yenerek ikinci tura çıktı. Bu başarıyla Zeynep, 2016'dan sonra ikinci tura çıkan ilk Türk kadın tenisçi oldu.

Zeynep Sönmez, ABD Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nın ilk turunda ev sahibi ülkeden Katie Volynets'i 2-0 yenerek ikinci tura yükseldi.

Dünya klasmanının 81'inci basamağındaki Zeynep, New York kentinde düzenlenen sezonun son grand slam turnuvasında dünya 109 numarası Volynets ile karşılaştı.

Sert zemindeki mücadeleyi 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-0 kazanan Zeynep, bir üst tura yükseldi.

Zeynep, 2016'da ABD Açık'ta ikinci tura çıkan Çağla Büyükakçay'dan 9 yıl sonra bu başarıyı tekrarlayan ilk Türk kadın tenisçi oldu.

Kariyerinde ilk kez ABD Açık ana tablosunda yarışan milli sporcu, ikinci turda Katie Boulter-Marta Kostyuk maçının galibiyle karşılaşacak.

