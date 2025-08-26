Zeynep Sönmez ABD Açık'ta İkinci Tura Yükseldi

Türk milli tenisçi Zeynep Sönmez, Amerika Açık Grand Slam Tenis Turnuvası ilk turunda ABD'li rakibi Katie Volynets'i 2-0 mağlup ederek bir üst tura çıktı.

Kadınlar dünya sıralamasının 81. basamağındaki Sönmez, elemelerden ana tabloya yükselen ve klasmanda 109. sırada yer alan rakibi karşısında ilk seti 6-3, ikinci seti ise 6-4'lük skorla aldı.

Sönmez, kariyerinde ilk kez ABD Açık ana tablosunda mücadele ediyor.

Milli tenisçi ABD Açık ikinci turunda İngiliz raket Katie Boulter ve Ukraynalı raket Marta Kostyuk maçının galibiyle oynayacak.

İkinci turu geçmesi durumunda Sönmez'in üçüncü turdaki rakibi ise Fransız tenisçi Diane Parry ve Meksikalı tenisçi Renata Zarazua maçının galibi olacak.

ABD Açık'ta kadınlar finali 6 Eylül'de, erkekler finali ise 7 Eylül'de oynanacak.

23 yaşındaki Sönmez, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen bir diğer Grand Slam turnuvası Wimbledon'da ana tablosunda iki maç kazanmış ve üçüncü turda elenmişti.

Sönmez aynı zamanda bir grand slam turnuvasında teklerde 75 yıl aradan sonra üçüncü tur gören ilk Türk tenisçi olarak da tarihe geçmişti.

Daha önce 1950 yılındaki Fransa Açık'ta Bahtiye Musluoğlu 3. tura yükselmişti.