Zeynep Batmaz OSB Teknik Koleji'nde

CeraStyle OSB Teknik Koleji 2022-2023 sezonu öncesi ikinci transferini gerçekleştirdi.

SigortaShop Kadınlar 1. Lig ekiplerinden CeraStyle OSB Teknik Koleji Gençlikspor, yeni sezon öncesi kolları sıvadı. Yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak için çalışmalara başlayan turuncu siyahlılar Esra İnce'nin ardından Zeynep Batmaz'ı da kadrosuna kattı. 2021-2022 sezonunda İmamoğlu Belediyesi Voleybol Spor Kulübünde forma giyen 2001 doğumlu pasör oyuncusu Zeynep Batmaz ile her konuda anlaştı. Beşiktaş, Çiftlikköy Belediyespor ve İmamoğlu Belediyesi Voleybol Spor Kulübü'nde forma giyen 21 yaşındaki Zeynep Batmaz yeni sezonda CeraStyle OSB Teknik Koleji Gençlikspor forması giyecek.

CeraStyle OSB Teknik Koleji Gençlikspor Kulübünden yapılan açıklamada, "Ailene hoş geldin Zeynep Batmaz. TVF Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde mücadele eden sultanlarımıza takviye. 2001 doğumlu, 1,78 m boyundaki pasör Zeynep Batmaz, artık takımımızın formasını terletecek. Transfer hayırlı olsun" denildi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Spor