Zerenspor, Bahçelievler Belediyespor'u 3-0 Mağlup Etti
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 2. haftasında Zerenspor, Bahçelievler Belediyespor'u 3-0 gibi net bir skorla mağlup etti.
Salon: Hasan Doğan
Hakemler: Çevril Ebru Kaya, Ahmet Kalay
Bahçelievler Belediyespor: Ergül Avcı, Nikolova, Escamilla, Ceylan Arısan, Merve Tanıl, Eylül Durgun (Dilara Yeşil, Sema Nur Özbilge Doluca, Eda Say, Guerra, Pelin Özkılıççı, Selin Çalışkan)
Zerenspor: Eylül Karadaş, Uzelac, Beyza Arıcı, Mihajlovic, Saliha Şahin, Aleksic (Özlem Alkan, Şeyma Ercan Küçükaslan, Gatina)
Setler: 15-25, 15-25, 16-25
Süre: 78 dakika (24, 25, 29)
Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor