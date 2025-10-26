Zeren Spor, Nilüfer Belediyespor'u 3-0 Mağlup Etti
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında Zeren Spor, deplasmanda Nilüfer Belediyespor'u setlerde 3-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maç 85 dakika sürdü ve set skorları 24-26, 23-25, 12-25 şeklinde gerçekleşti.
Salon: Cengiz Göllü
Hakemler: Çevril Ebru Kaya, Ahmet Oğuzhan Ünal
Nilüfer Belediyespor: Buse Ünal Pehlivan, Cajic, Ecenur Aksoy, Ndiaye, Shemanova, Yasemin Şahin (Merve İzbilir, Burcu Yönder, Edwards, Öykü Saruhan, Sude Gümüş, Sıla Zeynep Yaşar)
Zeren Spor : Uzelac, Kübra Akman, Lazareva, Gatina, Beyza Arıcı, Eylül Karadaş (Özlem Alkan, Şeyma Ercan Küçükaslan, Aleksic)
Setler: 24-26, 23-25, 12-25
Süre: 85 dakika
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında Zeren Spor, Nilüfer Belediyespor'u deplasmanda 3-0 yendi.
Kaynak: AA / Saliha Nur Köksal - Spor