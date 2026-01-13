Zeren Spor, Şampiyonlar Ligi'nde LKS Commercecon ile karşılaşacak
Zeren Spor Kadın Voleybol Takımı, CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki 4. maçında yarın Polonya'nın LKS Commercecon ekibiyle karşılaşacak. Maç, Lodz Sport Arena'da saat 22.30'da başlayacak.
Zeren Spor Kadın Voleybol Takımı, CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. maçında, yarın deplasmanda Polonya ekibi LKS Commercecon ile mücadele edecek.
Şehirle aynı adı taşıyan Lodz Sport Arena'da TSİ 22.30'da başlayacak mücadeleyi, Alexandros Mylonakis (Yunanistan) ile Dejan Rogic (Sırbistan) hakem ikilisi yönetecek.
Başkent ekibi grupta 2 galibiyet 1 mağlubiyetle 2. sırada yer alırken henüz maç kazanamayan Polonya takımı son sırada bulunuyor.
Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel - Spor