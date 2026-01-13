Zeren Spor, Şampiyonlar Ligi'nde LKS Commercecon ile karşılaşacak

Haberler

Zeren Spor Kadın Voleybol Takımı, CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki 4. maçında yarın Polonya'nın LKS Commercecon ekibiyle karşılaşacak. Maç, Lodz Sport Arena'da saat 22.30'da başlayacak.

Şehirle aynı adı taşıyan Lodz Sport Arena'da TSİ 22.30'da başlayacak mücadeleyi, Alexandros Mylonakis (Yunanistan) ile Dejan Rogic (Sırbistan) hakem ikilisi yönetecek.

Başkent ekibi grupta 2 galibiyet 1 mağlubiyetle 2. sırada yer alırken henüz maç kazanamayan Polonya takımı son sırada bulunuyor.

