Zeren Spor, Şampiyonlar Ligi'nde yarın Dresdner ile mücadele edecek

Zeren Spor Kadın Voleybol Takımı, CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda yarın Almanya'nın Dresdner takımıyla karşılaşacak. Başkent ekibi, grubundaki ilk maçta rakibini 3-0 mağlup etmişti.

Zeren Spor Kadın Voleybol Takımı, CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi D Grubu'nun 6. haftasında yarın deplasmanda Almanya'nın Dresdner ekibiyle karşılaşacak.

Margon Arena'da TSİ 21.00'da başlayacak müsabakayı Michail Koutsoulas (Yunanistan) ve Marco Van Zanten (Hollanda) hakem ikilisi yönetecek.

Grubundaki 5 maçın 3'ünü kazanan başkent ekibi, 2. sırada bulunuyor. Galibiyeti olmayan Alman ekibi ise 4. ve son sırada yer alıyor.

Zeren Spor, grubunda Dresdner ile karşılaştığı ilk maçtan 3-0 galip ayrıldı.

Haberler.com

