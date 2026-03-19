Voleybol: CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi

Voleybolda CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Zeren Spor, Imoco Volley'i 3-2 yenerek dikkat çekti. Ancak İtalyan ekibi tur atlayarak Dörtlü Final'e kaldı.

Voleybolda CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Zeren Spor, deplasmanda Imoco Volley'i 3-2 mağlup etti.

Zeren Spor, İtalya'nın Treviso kentindeki Palaverde Salonu'nda oynanan maçta setleri 25-21, 25-17, 19-25, 30-32 ve 13-15'lik skorlarla tamamladı.

Imoco Volley yenilmesine rağmen tur atlayarak Dörtlü Final'e kaldı. Başkent ekibi sahasında oynadığı ilk maçta İtalyan ekibine 3-0 yenilmişti.

Öte yandan son iki yılın şampiyonu Imoco Volley, 16 Mart 2023'ten sonra ilk kez Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde maç kaybetti.

Son yenilgisi 16 Mart 2023'te Fenerbahçe'ye karşıydı. Imoco Volley son mağlubiyetini yine bir Türk takımı olan Zeren Spor'a karşı aldı.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu
Liverpool'a farklı kaybeden Galatasaray, Avrupa'ya veda etti

