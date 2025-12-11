Haberler

Voleybol: Sultanlar Ligi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde Zeren Spor, 10. haftada Galatasaray Daikin'i sahasında 3-2 mağlup ederek dikkat çekici bir başarıya imza attı. Karşılaşma, 117 dakika sürdü ve karşılıklı mücadelelere sahne oldu.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Yasin Okumuş, Yıldıray Turan

Zeren Spor : Malinov, Saliha Şahin, Janset Cemre Erkul, Lazareva, Uzelac, Beyza Arıcı (Özlem Alkan, Ceren Önal, Mihajlovic, Eylül Karadaş, Gatina)

Galatasaray Daikin: İlkin Aydın, Yuanyuan, Carutasu, Sylla, Yasemin Güveli, Bongaerts (Eylül Akarçeşme Yatgın, Ayçin Akyol, Grobelna, Naz Aydemir Akyol, Lukasik)

Setler: 19-25, 25-18, 17-25, 25-11, 15-10

Süre: 117 dakika (25, 27, 25, 22, 18)

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında Zeren Spor, sahasında Galatasaray Daikin'i 3-2 yendi.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
Mehmet Akif Ersoy yıllar önce şarkı söylemiş

Mehmet Akif Ersoy yıllar önce şarkı söylemiş! Sözleri hayli manidar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Derin göğüs dekolteli kıyafetiyle bakışları üzerine topladı! Tüm düğmeler açık

Derin göğüs dekolteli kıyafetiyle bakışları üzerine topladı
İbrahim Tatlıses'ten ortalığı karıştıracak fotoğraf! 'Evlat bu' deyip diğerlerini yok saydı

Ortalığı karıştıracak fotoğraf! "Evlat bu" deyip diğerlerini yok saydı
Öldürmenin cezası 45 milyon lira! Anadolu parsı o şehrimizde görüldü

Öldürmenin cezası 45 milyon lira! O şehrimizde görüldü
İntihar sanılan olay cinayet çıktı! Miras için anne, baba ve ağabeyini öldürdü

Bir ailenin yok olduğu olayda gerçek bambaşka çıktı
Derin göğüs dekolteli kıyafetiyle bakışları üzerine topladı! Tüm düğmeler açık

Derin göğüs dekolteli kıyafetiyle bakışları üzerine topladı
Özel'i ziyaret eden Ağıralioğlu'ndan 'CHP ile istişareleriniz devam edecek mi?' sorusuna bomba yanıt

Özel'i ziyaret eden Ağıralioğlu'nun sözleri görüşmeye damga vurdu
Eurovision'da İsrail depremi! İpi göğüsleyen isim ödülü iade ediyor

Eurovision'da İsrail depremi! İpi göğüsleyen isim ödülü iade ediyor
Özcan Deniz tüm siteyi satın aldı! Emlakçı bir bir anlattı

Özcan Deniz'in mal varlığını duyan inanamadı! Emlakçı tek tek açıkladı
3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü

3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü
Mehmet Akif Ersoy'a uyuşturucu ve grup seksin yanında bir suçlama daha var

Uyuşturucu ve grup seksin yanında bir suçlama daha var
Skandal görüntülerin bedeli ağır oldu

Skandal görüntülerin bedeli ağır oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işverenlere asgari ücret mesajı: Ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum

Görüşmeye saatler kala Erdoğan'dan heyecanlandıran asgari ücret mesajı
Eski spikerden ses getirecek iddia: O adam yüzünden kıta değiştirdim

Eski spikerden ses getirecek iddia: O adam yüzünden kıta değiştirdim
title