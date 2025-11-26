Haberler

Zeren Spor, CEV Şampiyonlar Ligi'ne İtalya'da Mağlubiyetle Başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zeren Spor, CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde D Grubu ilk maçında Imoco Volley'e 3-2 mağlup oldu. Son setteki çekişmeli mücadelede Zeren Spor, 5 set sayısını değerlendiremeyerek maçı kaybetti.

Voleybol CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nin D Grubu ilk maçında Zeren Spor, deplasmanda İtalyan ekibi Imoco Volley'e 3-2 mağlup oldu.

Palaverde Spor Salonu'nda oynanan ve 138 dakika süren karşılamada ev sahibi ekip, 23-25, 26-24, 23-25, 25-21 ve 20-18'lik setlerle kazandı.

Çekişmeli geçen son sette Zeren Spor, 14-11'den sonra yakaladığı 5 maç sayısını değerlendiremedi.

Zeren Spor, ilk kez mücadele ettiği CEV Şampiyonlar Ligi'nde, son 2 sezonun şampiyonu Imoco Volley'den bir yıl aranın ardından iki set alan ilk takım oldu. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı da çalıştıran Daniele Santarelli yönetimindeki İtalya temsilcisi, geçen sezon organizasyonda puan kaybetmemişti.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor
Savaş an meselesi! Venezuela, ABD işgali ihtimaline karşı F-16'ları kaldırdı

Savaş an meselesi! ABD işgali ihtimaline karşı F-16'ları kaldırdılar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarih belli oldu: İstanbul'a 20 santimlik kar örtüsü oluşacak

Tarih belli oldu: İstanbul'a 20 santimlik kar örtüsü oluşacak
Türkiye'ye yerleşen karısının değişimi ağızları açık bıraktı

Türkiye'ye yerleşen karısının değişimi ağızları açık bıraktı
CHP lideri Özel: İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden yürürlüğe koyacağız

Vaadi milyonları ilgilendiriyor: O anlaşmayı tekrar yürürlüğe alacağız
Karşısındaki erkek yurdunu gösterip yapılanlara isyan etti

Karşısındaki erkek yurdunu gösterip yapılanlara isyan etti
Tarih belli oldu: İstanbul'a 20 santimlik kar örtüsü oluşacak

Tarih belli oldu: İstanbul'a 20 santimlik kar örtüsü oluşacak
Rus Temel Reis'in kolları tehlikede: Tehlikeli enjeksiyonlar ağır enfeksiyona yol açtı

Rus Temel Reis, şov uğruna kollarını kaybediyor
Antalya'da 25 ton bozuk tavuk ele geçirildi

Yakalanmasa koca şehri zehirleyeceklerdi! Görüntüler mide bulandırdı
Türkiye'nin İtalya'sı olarak biliniyor, bavulunu toplayan burayı görmeye gidiyor

Türkiye'nin İtalya'sı olarak biliniyor, bavulunu kapan buraya gidiyor
Kiracılar dikkat! Bu masrafları ev sahibinizden geri alabilirsiniz

Kiracılar dikkat! Bu masrafları ev sahibinizden geri alabilirsiniz
Dünyanın en güçlü kadını kadın değilmiş!

Dünyanın en güçlü kadınıydı, gerçek bambaşka çıktı
Jose Mourinho'nun Benfica'sı Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez kazandı

Devler Ligi'ndeki dördüncü maçına çıktı! İşte sonuç
Hamile kadının aşerdiği şey öyle böyle değil

Hamile kadının aşerdiği şey öyle böyle değil
Galatasaray'da acı tesadüf

Galatasaray'da acı tesadüf
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.