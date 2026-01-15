Haberler

Voleybol: CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi

Güncelleme:
Zeren Spor, CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi D Grubu dördüncü haftasında Polonya'nın LKS Commercecon takımını 3-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Setleri 25-21, 25-18 ve 25-17'lik skorlarla kazanan Ankara temsilcisi, gruptaki beşinci maçında 27 Ocak'ta İtalya'nın Imoco Volley ekibini konuk edecek.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
