Voleybol: CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi
Zeren Spor, CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi D Grubu dördüncü haftasında Polonya'nın LKS Commercecon takımını 3-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Setleri 25-21, 25-18 ve 25-17'lik skorlarla kazanan Ankara temsilcisi, gruptaki beşinci maçında 27 Ocak'ta İtalya'nın Imoco Volley ekibini konuk edecek.
Zeren Spor, gruptaki beşinci maçında 27 Ocak'ta İtalya'nın Imoco Volley ekibini konuk edecek.
Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor