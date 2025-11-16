Zeren Spor, Aras Kargo'yu 3-0 Geçti
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 5. haftasında Zeren Spor, evinde ağırladığı Aras Kargo'yu setlerde 25-20, 25-22, 25-19'luk skorlarla 3-0 mağlup etti. Maç 72 dakika sürdü.
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Burhan İlhan, Ali Sarıkuzu
Zeren Spor : Malinov, Uzelac, Kübra Akman, Lazareva, Saliha Şahin, Beyza Arıcı (Özlem Alkan)
Aras Kargo: Kalandadze, Özge Nur Çetiner, Anthouli, Olaya, Hazal Selin Uygur, Aslıhan Kılıç (Simay Kurt, Sude Taşbaş, İrem Çor, Smrek, Merve Atlıer)
Setler: 25-20, 25-22, 25-19
Süre: 72 dakika
