Zeki Çelik: Letonya maçında 3 puan almamız gerekiyor

Roma ve A Milli Futbol Takımı'nın başarılı savunma oyuncusu Zeki Çelik, Letonya maçının kritik olduğunu ve deplasmanda 3 puan almaları gerektiğini söyledi. Ayrıca Galler maçını da kazanmak istediklerini belirtti.

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemelerinde Letonya ile 16 Haziran'da deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki idman öncesinde Roma ve A Milli Futbol Takımı'nın başarılı savunma oyuncusu Zeki Çelik, açıklamalarda bulundu. Şampiyonaya kesinlikle katılmak istediklerini urgulayan Zeki Çelik, "Çünkü bunun için gerekli güce ve tecrübeye sahip olduğumuzu düşünüyorum. Oynayacağımız grup da bize uygun diye düşünüyorum. Önümüzdeki Letonya maçı çok kritik. Çünkü deplasmanda kesinlikle 3 puan almamız gerekiyor. Daha sonrasında Samsun'da oynayacağımız Galler maçını kazanmak istiyoruz. Avrupa Şampiyonası'na katılacağımıza yürekten inanıyorum" diye konuştu.

Avrupa'daki kariyeri ile ilgili de konuşan Zeki Çelik, "Fransa'da Lig şampiyonu olduktan sonra Avrupa'da final oynamak benim için çok büyük bir onur. Bu sezon da İtalya'da iyi bir sezon geçirdiğimi düşünüyorum. Dünyanın en iyi hocalarından bir tanesi ile çalışıyorum. Kendisi çok saygıdeğer bir hoca. Çalıştığım süre boyunca kendisinden birçok şey öğrendim. Bu yüzden oldukça mutluyum" ifadelerini kullandı.