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Zekai Doruk'un Çocukları Boğaziçi Karate Turnuvasında Başarı Gösterdi

Zekai Doruk'un Çocukları Boğaziçi Karate Turnuvasında Başarı Gösterdi
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Milli antrenör Zekai Doruk'un çocukları Aleyna ve Batuhan, Boğaziçi Karate Turnuvasında milli takım sporcuları olarak mücadele edip önemli derece elde etti. Aleyna, büyük bayanlar 55 kg Kumitee'de 6. olurken, Batuhan büyük erkekler 84 kg Kumitede 5. oldu. Elde ettikleri başarılarla ailelerine ve Denizli'ye gurur yaşattılar.

Türkiye'yi farklı branşlarda defalarca temsil eden milli antrenör Zekai Doruk'un çocukları Aleyna ve Batuhan, Boğaziçi Karate Turnuvasında ilk kez milli takım sporcusu olarak mücadele etti.

Kickboks ve Wushu dalında bir çok kez Türkiye'yi temsil eden milli antrenör Zekai Doruk'un çocukları Aleyna ve Batuhan, babalarının nezaretinde çalışarak karate branşında milli olarak hem babalarına hem de Denizli'ye büyük bir gurur yaşattı.

İstanbul Ataköy Atletizm Spor Salonunda yapılan 34. Uluslararası Boğaziçi Karate Turnuvasına 37 ülkeden toplam 4 bin 200 sporcu katıldı. Bu turnuvaya Mili Takım sporcusu olarak çağırılan Aleyna Doruk büyük bayanlar 55 kg Kumitee maça çıkarak, turnuvayı 6. olarak tamamladı. Kardeşi Batuhan Doruk ise büyük erkekler 84 kg Kumiteden mücadele edip, 5. olarak turnuvayı tamamladı.

İlk kez milli formayı terleten Aleyna Doruk, "Böylesine önemli bir maçta ülkemi temsil ettiğim için gururluyum. Birçok ülkeden 4 bin 200 sporcu içerisinden 6. oldum. Bundan sonraki maçlara daha iyi hazırlanıp güzel başarılara imza atmak istiyorum" dedi.

Babasının izinden gittiği için mutlu olduğunu kaydeden Batuhan Doruk da "Ülkemizin prestijli maçlarından birisinde Milli Sporcu olarak maçlara çıkıp, ülkemi temsil etmek çok büyük bir gurur. Daha başarılı olmayı çok isterdim ama nasipte 5. olmak varmış. Sonraki maçlara daha iyi hazırlanıp zirveye yerleşmeyi umuyorum. Beni ve ablam Aleyna'yı maçlara hazırlayan babam aynı zamanda antrenörümüz olan Zekai Doruk'a ayrıca teşekkür ederim" dedi.

Büyük bir gurur yaşayan milli antrenör Zekai Doruk ise duygularını şu şekilde ifade etti:

"Uzun bir aradan sonra tekrar yapılan Uluslararası Boğaziçi Karate Turnuvasında çocuklarımın milli sporcu olarak davet edilmesi benim için anlatılmaz bir gurur oldu. Maçta hem babası hem antrenörü olarak oğlum Batuhan ve Kızım Aleyna'nın maçlarında beraber heyecan yaşamak çok farklı bir duygu. Her ikisinin de aldığı sonuçlar, bu kadar kalabalık sporcunun olduğu maçta hiçte küçümsenecek bir başarı değil ama sonraki maçlara çok daha iyi hazırlayıp daha büyük başarılara ulaşmasını sağlayacağım. Her iki çocuğumun başarısı ile gurur duydum" - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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