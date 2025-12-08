Haberler

Milli dartçı Zehra Gemi, İngiltere'de altın madalya kazandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli dartçı Zehra Gemi, İngiltere'de düzenlenen WDF Kızlar Dünya Dart Şampiyonası'nda birincilik elde ederek Türkiye'ye altın madalya kazandırdı. 84 ülkenin katıldığı şampiyonada Gemi, finale çıkarak rakibi İrlandalı Rebecca Allen'ı 3-0 yenmeyi başardı ve Türkiye'nin bu alandaki ilk dünya şampiyonu oldu.

Milli dartçı Zehra Gemi, İngiltere'de düzenlenen WDF Kızlar Dünya Dart Şampiyonası'nda birincilik elde etti.

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonunun açıklamasına göre organizasyona, 84 ülkeden sporcular katıldı.

Türkiye'nin 2 sporcuyla yer aldığı şampiyonada kızlarda finale çıkan Zehra Gemi, İrlandalı Rebecca Allen ile eşleşti.

Finalde rakibini 3-0 yenerek altın madalya kazanan Zehra Gemi, Türkiye'nin bu kategoride "ilk dünya şampiyonu" oldu.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor
Konyasporlu Ndao tutuklandı! Zorbay Küçük'ün de aralarında olduğu 10 kişi adli kontrolle serbest

Bahis soruşturmasında ilk kararlar! Aralarında meşhur hakem de var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dev bankalar beklentilerini tek tek açıkladı: Altın için çılgın tahmin

Altın için çılgın tahmin
Suudi Arabistan'da zenginlere alkol izni! Tek şart maaş bordrosu

Şeriat ülkesinde zenginlere alkol izni! Tek şart maaş bordrosu
Meteoroloji illeri tek tek uyardı! Kuvvetli sağanak ve kar yağışı geliyor

Meteoroloji illeri tek tek uyardı! Bu kez çok kuvvetli geliyor
Oktay Kaynarca, yeni yatırımlarıyla gündemde

Ünlü oyuncu, hobisini yatırıma dönüştürmeye hazırlanıyor
Dev bankalar beklentilerini tek tek açıkladı: Altın için çılgın tahmin

Altın için çılgın tahmin
Kabe'ye gidecekler dikkat! Bundan sonra yasak olacak

Kabe'ye gidecekler dikkat! Bundan sonra yasak olacak
Ahmet Çakar'ın gözaltı kararı sağlık sorunları nedeniyle kaldırıldı

Hastaneye kaldırılan Ahmet Çakar hakkında karar çıktı
Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil

Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil
Yunanistan'da pitbull dehşeti: 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Küçük çocuğun kan donduran sonu! Geriye bu fotoğraflar kaldı
Dayısının diri diri toprağa gömdüğü çocuğun ilk isteği yürek burktu

Toprağa gömülü halde bulunan çocuğun ilk isteği yürek burktu
Türkiye'de nadir rastlanıyor, özel izinle satılabiliyor! Tam 280 kilo

Türkiye'de nadir rastlanıyor, özel izinle satılabiliyor! Tam 280 kilo
7.6 ile sallandılar ama yıkılmadılar! O görüntüler gündem oldu

7.6 ile sallandılar ama yıkılmadılar!
Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu

Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu
title