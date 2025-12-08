Milli dartçı Zehra Gemi, İngiltere'de altın madalya kazandı
Milli dartçı Zehra Gemi, İngiltere'de düzenlenen WDF Kızlar Dünya Dart Şampiyonası'nda birincilik elde ederek Türkiye'ye altın madalya kazandırdı. 84 ülkenin katıldığı şampiyonada Gemi, finale çıkarak rakibi İrlandalı Rebecca Allen'ı 3-0 yenmeyi başardı ve Türkiye'nin bu alandaki ilk dünya şampiyonu oldu.
Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonunun açıklamasına göre organizasyona, 84 ülkeden sporcular katıldı.
Türkiye'nin 2 sporcuyla yer aldığı şampiyonada kızlarda finale çıkan Zehra Gemi, İrlandalı Rebecca Allen ile eşleşti.
Finalde rakibini 3-0 yenerek altın madalya kazanan Zehra Gemi, Türkiye'nin bu kategoride "ilk dünya şampiyonu" oldu.
