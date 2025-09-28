Zecorner Kayserispor ve Gençlerbirliği 1-1 Berabere Kaldı
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Zecorner Kayserispor, sahasında Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldı. Maçta Oğulcan Ülgün'ün 26. dakikada attığı golle Gençlerbirliği öne geçti, uzatma dakikalarında Indrit Tuci'nin golüyle ev sahibi ekip durumu eşitledi.
Kaynak: ANKA / Spor