Zecorner Kayserispor ve Gençlerbirliği 1-1 Berabere Kaldı

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Zecorner Kayserispor, sahasında Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldı. Maçta Oğulcan Ülgün'ün 26. dakikada attığı golle Gençlerbirliği öne geçti, uzatma dakikalarında Indrit Tuci'nin golüyle ev sahibi ekip durumu eşitledi.

Karşılaşmada ilk gol 26. dakikada Gençlerbirliği adına Oğulcan Ülgün'den geldi. Ev sahibi ekip, uzatma dakikalarında skoru eşitledi. 90+1. dakikada Indrit Tuci'nin attığı golle durum 1-1 oldu.

Kaynak: ANKA / Spor
