Kayserispor, Corendon Alanyaspor'la 0-0 Berabere Kaldı

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Zecorner Kayserispor, Corendon Alanyaspor'u ağırladı. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan mücadele gol sesi çıkmadan tamamlandı ve maç 0-0 sona erdi.
Kaynak: ANKA / Spor