Zecorner Kayserispor, Samsunspor'a 3-1 Mahkum Oldu

Süper Lig'in 9. haftasında Zecorner Kayserispor, sahasında Samsunspor'a 3-1 kaybetti. Maç sonrası yapılan basın toplantısında her iki takımın teknik direktörleri, karşılaşmayı değerlendirdi.

SÜPER Lig'in 9'uncu haftasında Zecorner Kayserispor, sahasında konuk ettiği Samsunspor'a 3-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Zecorner Kayserispor Teknik Direktörü Radomir Djalovic ile Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis açıklamalarda bulundu.

Kayserispor Teknik Direktörü Radomir Djalovic Samsunspor'un iyi bir takım olduğuna vurgu yaparak, "Zor bir maç oynadık. Tabi ki iyi bir rakibe karşı oynayacağımızı biliyorduk. Samsunspor kuvvetli bir rakip. Forvet ve kanat bölgesinde kaliteli oyunculara sahipler. Birebirde iyi oyuncuları var. İlk yarıya bakarsanız aslında fena değildik. Yakaladığımız bazı pozisyonlar vardı. Bunları değerlendiremedik. Yakaladığınız bu fırsatları değerlendiremediğiniz zaman da rakibiniz girdiği pozisyonları skora çevirebiliyor. İlk yarının sonlarına doğru bu şekilde bir gol yedik. Aslına bakarsanız ilk yarıda girdiğimiz pozisyonları değerlendirebilseydik daha farklı bir maç olabilirdi. İkinci yarıda da Ramazan bir sakatlık geçirdi onu çıkarmamız gerekti. Maçın içerisine girip oyunu ve skoru dengelemeye çalıştık. Ama rakibimiz bizim kaptırdığımız toplarda bireysel kaliteli oyuncularıyla bizi cezalandırdı" dedi.

'BU MAÇI İYİ ANALİZ EDECEĞİZ'

Bu karşılaşmadan dersler çıkaracaklarını da belirten Djalovic, "Denswil ve Carole'nin oyun içerisinde sakatlıkları oldu. Onlar sakat sakat oynadılar. Rakibimiz ikinci yarı bizden daha iyi oynadı. Onları ve hocalarını tebrik ediyorum. Bu maçtan çıkarmamız gereken dersler var. Bu maçı iyi analiz edeceğiz ve bir sonraki maça hazırlanacağız. Bu hazırlığımızı yaparken de çok sıkı çalışmamız lazım. Peş peşe maçlar oynanıyor. Dolayısıyla iyi bir şekilde hazırlanarak kafamızı kaldırarak elimizden gelen mücadeleyi göstereceğiz" şeklinde konuştu.

THOMAS REIS: İKİNCİ YARI ÇOK DAHA İYİYDİK

Hoca değişikliği yapan takımlara karşı oynamanın zor olduğunu söyleyen Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis ise, "Karşılaşmadan öncede söylemiştim. Bu tür maçlar özeldir. Özellikle hoca değişikliğine giden takımlara karşı yeni hocanın sitiline göre takımı hazırlamak her zaman zor olmuştur. Bugün de açıkçası karşılaşma zordu. Takımımı hazırlama anlamında yeni hocanın oyunun anlayışını bilmediğimden takımımı hazırlamam zor oldu. Açıkçası bugün fena bir performans göstermedik. İlk yarının ilk 20-25 dakikasına baktığımızda topla oynama şiddetimizin iyi olduğunu söyleyemem. Hatta bazı ciddi boşluklar bile verdik. Uzun toplarda zaaf gösterip, ikinci topları kazanmalarına müsaade ettik. Sonrasında attığımız gol oyunu biraz daha değiştirdi. İkinci yarı çok daha iyiydik. İkili mücadelelerde ayakta kaldık. Sonra 3 gol bulduk. Sonrasında defansif hatadan dolayı bir gol yedik. Bu tür gollerden açıkçası nefret ederim. Böyle bir galibiyet aldığımız için de çok mutluyum. Takımımı da tebrik ederim. Gurur duyuyorum. Zor bir karşılaşma oldu ama 3 puan aldık. En iyi şekilde Kiev karşılaşmasına hazırlanacağız" ifadelerini kullandı.

