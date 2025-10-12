Zecorner Kayserispor, Radomir Djalovic ile Anlaştı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor, teknik direktör Radomir Djalovic ile anlaştı.

Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre Karadağlı teknik direktörle 1,5 yıllık anlaşmaya varıldı.

Açıklamada, "Hoş geldin Radomir Djalovic. Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Radomir Djalovic ile 1,5 yıllık anlaşma sağlamıştır. Anlaşmanın hem Radomir Djalovic'e hem de kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 4-0 yenilmesinin ardından teknik direktör Markus Gisdol ile yollarını ayırmıştı.