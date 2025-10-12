Haberler

Zecorner Kayserispor, Radomir Djalovic ile Anlaştı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig takımlarından Zecorner Kayserispor, teknik direktör Radomir Djalovic ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Kulübün açıklamasında, Djalovic'in görevi için iyi dileklerde bulunuldu.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor, teknik direktör Radomir Djalovic ile anlaştı.

Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre Karadağlı teknik direktörle 1,5 yıllık anlaşmaya varıldı.

Açıklamada, "Hoş geldin Radomir Djalovic. Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Radomir Djalovic ile 1,5 yıllık anlaşma sağlamıştır. Anlaşmanın hem Radomir Djalovic'e hem de kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 4-0 yenilmesinin ardından teknik direktör Markus Gisdol ile yollarını ayırmıştı.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Spor
Çin'den tarihi rest! Trump'ın gümrük vergisi kararı sonrası ABD'yi açık açık uyardılar

Çin'den piyasaları sarsan karar sonrası ABD'ye tarihi rest
TBMM'deki 'Apo' sloganına barolardan ortak tepki! İmza listesinde dikkat çeken detay

Meclis'te atılan slogan baroları harekete geçirdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçelilere 'Keşke gitmeseydi' dedirten gol

Fenerlileri kahreden gol
TBMM'deki 'Apo' sloganına barolardan ortak tepki! İmza listesinde dikkat çeken detay

Meclis'te atılan slogan baroları harekete geçirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.