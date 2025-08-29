Zecorner Kayserispor, Kocaelispor ile Karşılaşmaya Hazır
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Kocaelispor ile oynayacak olan Zecorner Kayserispor, hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Markus Gisdol yönetimindeki takım, idmanda pas ve baskı çalışmalarının ardından çift kale maç yaptı.
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda yarın Kocaelispor ile karşılaşacak Zecorner Kayserispor, hazırlıklarını tamamladı.
Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Markus Gisdol yönetimindeki idmanda futbolcular pas ve baskı çalışmalarının ardından çift kale maç yaptı.
Kocaelispor-Zecorner Kayserispor karşılaşması, saat 19.00'da başlayacak.
Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Spor