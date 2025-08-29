Zecorner Kayserispor, Kocaelispor ile Karşılaşmaya Hazır

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Kocaelispor ile oynayacak olan Zecorner Kayserispor, hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Markus Gisdol yönetimindeki takım, idmanda pas ve baskı çalışmalarının ardından çift kale maç yaptı.

Kocaelispor-Zecorner Kayserispor karşılaşması, saat 19.00'da başlayacak.

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Spor
