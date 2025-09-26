Zecorner Kayserispor, Gençlerbirliği Maçına Hazırlanıyor

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek Zecorner Kayserispor, karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Markus Gisdol yönetimindeki antrenmanda futbolcular, pas ve baskı çalışmalarının ardından çift kale maç yaptı.

Sarı-kırmızılılar, mücadelenin hazırlıklarını yarın sürdürecek.