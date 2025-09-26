Haberler

Zecorner Kayserispor, Gençlerbirliği Maçına Hazırlanıyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Zecorner Kayserispor, antrenmanlarına devam ediyor. Teknik direktör Markus Gisdol yönetimindeki çalışmalarda futbolcular, pas ve baskı çalışmaları yaparak çift kale maç gerçekleştirdi.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek Zecorner Kayserispor, karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Markus Gisdol yönetimindeki antrenmanda futbolcular, pas ve baskı çalışmalarının ardından çift kale maç yaptı.

Sarı-kırmızılılar, mücadelenin hazırlıklarını yarın sürdürecek.

