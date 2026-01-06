Zecorner Kayserispor, FC Hermannstadt ile golsüz berabere kaldı
Süper Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor, Antalya'da yaptığı kamp sırasında Romanya'nın FC Hermannstadt takımıyla hazırlık maçında 0-0 berabere kaldı. Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına devam ediyor.
Ligin ilk yarısının tamamlanmasının ardından hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Zecorner Kayserispor, Belek'te çalışmalarına devam ediyor. Sarı-kırmızılı takım kamp çalışmaları kapsamında bugün Romanya temsilcisi FC Hermannstadt ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Karşılaşma golsüz eşitlikle sona erdi. Sarı-kırmızılar, kamp çalışmaları kapsamında 11 Ocak'ta Çek Cumhuriyeti ekiplerinden SK Artis Brno'nun rakibi olacak.