Zecorner Kayserispor, FC Hermannstadt ile golsüz berabere kaldı

Süper Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor, Antalya'da yaptığı kamp sırasında Romanya'nın FC Hermannstadt takımıyla hazırlık maçında 0-0 berabere kaldı. Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına devam ediyor.

SÜPER Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor, hazırlık maçında karşılaştığı Romanya temsilcisi FC Hermannstadt ile golsüz berabere kaldı.

Ligin ilk yarısının tamamlanmasının ardından hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Zecorner Kayserispor, Belek'te çalışmalarına devam ediyor. Sarı-kırmızılı takım kamp çalışmaları kapsamında bugün Romanya temsilcisi FC Hermannstadt ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Karşılaşma golsüz eşitlikle sona erdi. Sarı-kırmızılar, kamp çalışmaları kapsamında 11 Ocak'ta Çek Cumhuriyeti ekiplerinden SK Artis Brno'nun rakibi olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
