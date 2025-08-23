Zecorner Kayserispor'da İmza Günü Coşkusu

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor, düzenlediği imza gününde 5 futbolcusunu taraftarlarıyla buluşturdu. Taraftarlar futbolcularla hatıra fotoğrafları çekti ve formalarını imzalattı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor'da 5 futbolcu, düzenlenen imza gününde taraftarlarla buluştu.

Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan KS Store'da düzenlenen etkinliğe, futbolculardan Laszlo Benes, Stefano Denswil, Gideon Jung, Indrit Tuci ve Abdulsamet Burak katıldı.

Etkinliğe katılan taraftarlar, futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirip formalarını imzalattı.

