Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) öğrencisi Sude Nur Basancı, IFMA Gençler, Yıldızlar, Minikler Muaythai Dünya Şampiyonasında ikinci olarak gümüş madalya kazandı.

ZBEÜ BESYO öğrencisi Sude Nur Basancı, Muaythai Dünya Şampiyonasında ikincilik elde etti

ZBEÜ BESYO öğrencisi, milli sporcu Sude Nur Basancı, IFMA Gençler, Yıldızlar, Minikler Muaythai Dünya Şampiyonasında ikincilik başarısı elde etti.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) öğrencisi Sude Nur Basancı, Antalya'nın Kemer ilçesinde 72 ülkenin katılımı ile gerçekleştirilen IFMA Gençler, Yıldızlar, Minikler Muaythai Dünya Şampiyonasında ikinci olarak gümüş madalya kazandı. ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, elde edilen başarıyla gurur duyduklarını belirterek Basancı'ya başarılarının devamını diledi. - ZONGULDAK