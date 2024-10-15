Zara Güreş Spor Kulübü Kadınları, Başarılarıyla Dikkat Çekiyor

Sivas'ın tek kadın güreş takımı olan Zara Güreş Spor Kulübü, elde ettiği başarılarla adından söz ettiriyor.

Sivas'ın Zara ilçesinde 3 yıl önce kurulan ve şehrin tek kadın güreş takımı olan Zara Güreş Spor Kulübü, kısa sürede çok sayıda derece elde ederek başarıdan başarıya koşuyor. Zara Gençlik ve Spor İlçe Müdürü aynı zamanda güreş hocası olan Hamza Ergüt nezaretinde çalışan kadın güreşçiler, turnuva ve şampiyonalarda aldığı başarılarla dikkat çekmeyi de başardı.

Konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı'na (İHA) özel açıklamada bulunan güreş hocası Ergüt, "Kız güreş takımımızı yaklaşık 3 yıl önce kurduk. Kurduğumuz yıl 2 tane Türkiye şampiyonluğu aldık. Geçen yıl da yine kızlarımızdan 2 tanesi Türkiye şampiyonu olarak Avrupa'ya gittiler. Bu yıl da 3-4 tane Türkiye'de madalya aldı. Aynı zamanda Sporcu Eğitim Merkezimizi açtık Zara'ya. Burada da bu kızlarımızdan 13 tanesine sporcu eğitim merkezinde eğitim veriyoruz. Amacımız 2028'de inşallah olimpiyatlarda güreşecek sporcuları kızlarımızın arasından yetiştirmek. Bu amaçla yola çıktık. Çalışmalarımız devam ediyor. En iyi şekilde ülkemizi ulusal ve uluslararası arenalarda temsil edecek kızlarımızı yetiştirmek istiyoruz. İnşallah kızlarımız da ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar. Güzel bir şekilde ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyoruz" dedi.

"İlk başlarda zorlandık"

Son yıllarda kadınların güreşe ilgisinin arttığını söyleyen Ergüt, "Güreş deyince erkekler akla geliyor ama son yıllarda ülkemizin her tarafında kız güreş takımı yoğun bir şekilde çalışmaya başladı. Şu anda bir Türkiye şampiyonasına gittiğimiz zaman emin olun 800, bin diyebileceğimiz şekilde kızlarımız güreş yapıyorlar. Bunlar arasında da dereceye girmek gerçekten zor. Çünkü her yerde artık bir güreş takımı var. Sivas'ı da güreşte kız takımı olarak biz temsil ediyoruz. İlçede zorlandık ilk başlarda. 'Kızlardan güreşçi mi olur?' denildi. Ama sağ olsunlar aileleri bizi tanıdıkları için bize emanet ettiler. Biz de elimizden geldiği şekilde kızlarımızdan en iyi performansı almak için güzel bir antrenman programı hazırladık. İnşallah önümüzdeki yıllarda da ismini daha iyi şekilde duyuracaklarına inanıyoruz. Kadın cinayetleri son zamanlarda gerçekten de ülkemizde olsun çok ön planda. Biz de bu yönde kızlarımızı güzel bir şekilde yetiştirerek, bunların karşısında olduğumuzu gösterdik. İnşallah burada da en güzel bir şekilde madalyaları alarak, ahlaki olarak bunları yetiştirerek bu şeylere maruz kalmamalarını, hiç değilse vakitlerinin büyük bir çoğunluğunu burada spor yaparak o kültürü alarak yetiştirilmeleri için elimizden geleni yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yaren Adıyaman: "Milli sporcu olmak istiyorum"

Zara Güreş Spor Kulübü Kadın Güreş Takımı sporcularından Yaren Adıyaman, ilçede güreşe ilk kendisinin başladığını ifade ederek, "İlk Hamza hocayla tanıştım. Zara gibi yerde, küçük bir yerde, kadınların böyle bir şey yapması çok hoş karşılanmıyordu. Ama ben kararlılığımla göstermek istedim ve ilk güreşe ben başladım ilçede. Daha sonrasında güreş takımı oluşturduk. Sonra Türkiye şampiyonasında üçüncü oldum. İnşallah da devamlılığı gelir. Güreşte hedefim olimpiyat şampiyonu olmak. Güreş dalında inşallah daha çok çalışarak bir dünya, bir Avrupa görmek istiyorum. Milli sporcu olmayı çok istiyorum" diye konuştu.

Eylül İlbaş: "Hedefim Avrupa ve olimpiyat"

Sporculardan Eylül İlbaş ise elde ettiği derecelerden bahsederek şu ifadeleri kullandı:

"Bu sene U17 Türkiye Şampiyonası'nda üçüncü oldum. Milli takıma gittim, ulusal turnuvaya gittim, beşinci oldum. Ondan sonra Sivas'ta Türkiye şampiyonasına katıldım ve ikinci oldum. Milli takıma tekrar gittim. Geçen sene de Türkiye şampiyonu oldum, Avrupa'ya gittim. Hedeflerim olimpiyat, yine dünyaya ve Avrupa'ya gitmek. Güreş yapmamız küçük bir ilçe olduğu için burada hoş karşılanmıyordu. Annemler de ilk başlara böyle düşünüyorlardı, derece yapınca fikirleri değişti."

Latife Sude Şahin: "Avrupa'da ikinci oldum"

Latife Sude Şahin de 2023'te Avrupa'da derece yaptığını söyleyerek, "2023'te Avrupa'da ikinci oldum. Final maçında Rus'a yenildim. Bu yıl da okullar arasında Tekirdağ'da Türkiye şampiyonu oldum. Hedefim dünyada ve Avrupa'da derece yaparak Türk bayrağımızı dalgalandırmak" diye konuştu. - SİVAS