Zara'da yaz spor okulları kursu başladı Sivas'ın Zara ilçesinde yaz spor okulları kursu düzenlenen törenle başladı. Sivas'ın Zara ilçesinde yaz spor okulları kursu düzenlenen törenle başladı. Zara Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde açılan kurslar için ilçe stadyumunda tören düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hamza Ergüt, futbol, güreş, basketbol, judo ve badminton branşlarında 130 öğrencinin spor faaliyetleri yapacaklarını söyledi. Ergüt, iki ay süreyle açık kalacak kurslarda ısınma, antrenman ve temel spor faaliyetleri üzerine eğitim vereceklerini belirtti. AA / İbrahim Özel - Spor Hisarcık gençlik Sivas Spor Haberler

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