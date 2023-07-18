Zalgiris Vilnius, Galatasaray'ın rakibi oldu

Struga'yı 2-1 mağlup eden Zalgiris Vilnius, Şampiyonlar Ligi 2'nci ön eleme turunda Galatasaray'ın rakibi oldu. Galatasaray ile Zalgiris Vilnius arasındaki maçlar 25 veya 26 Temmuz'da LFF Stadyumu'nda ve 1 veya 2 Ağustos'ta Rams Stadyumu'nda oynanacak.

Struga'yı 2-1 mağlup eden Zalgiris Vilnius, Şampiyonlar Ligi 2'nci ön eleme turunda Galatasaray'ın rakibi oldu.

Litvanya ekibi Zalgiris Vilnius, 0-0 sona eren biten ilk maçın rövanşında Struga'yı deplasmanda 2-1 mağlup etti ve Galatasaray ile eşleşti. Sarı-kırmızılılar, Zalgiris ile 25 veya 26 Temmuz'da LFF Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Mücadelenin rövanşı ise 1 veya 2 Ağustos'ta Rams Stadyumu'nda oynanacak.