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Zalgiris Vilnius, Galatasaray'ın rakibi oldu

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Struga'yı 2-1 mağlup eden Zalgiris Vilnius, Şampiyonlar Ligi 2'nci ön eleme turunda Galatasaray'ın rakibi oldu. Galatasaray ile Zalgiris Vilnius arasındaki maçlar 25 veya 26 Temmuz'da LFF Stadyumu'nda ve 1 veya 2 Ağustos'ta Rams Stadyumu'nda oynanacak.

Struga'yı 2-1 mağlup eden Zalgiris Vilnius, Şampiyonlar Ligi 2'nci ön eleme turunda Galatasaray'ın rakibi oldu.

Litvanya ekibi Zalgiris Vilnius, 0-0 sona eren biten ilk maçın rövanşında Struga'yı deplasmanda 2-1 mağlup etti ve Galatasaray ile eşleşti. Sarı-kırmızılılar, Zalgiris ile 25 veya 26 Temmuz'da LFF Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Mücadelenin rövanşı ise 1 veya 2 Ağustos'ta Rams Stadyumu'nda oynanacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Galatasaray Struga Spor Haberler

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