Zalgiris Teknik Direktörü Galatasaray'a Başarılar Diledi

Zalgiris Teknik Direktörü Vladimir Cheburin, "Galatasaray hazır bir takım olduğunu gösterdi. Şampiyonlar Ligi'nde bundan sonra Galatasaray'a başarılar diliyorum" dedi.

Uefa Şampiyonlar Ligi 2'nci Eleme Turu rövanş karşılaşmasında Zalgiris deplasmanda Galatasaray'a 1-0 mağlup olarak Şampiyonlar Ligi'ne ön eleme turunda veda etti. Karşılaşmanın ardından Zalgiris Teknik Direktörü Vladimir Cheburin, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Keyifli bir maç oynadıklarını dile getiren Zalgiris Teknik Direktörü Vladimir Cheburin, "Bana göre maç çok keyifli geçti, kötü değildi. Maalesef girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. Galatasaray bugün bizimle maç yapmaktan zevk almıştır. Biz çok savunmada kaldık bugün. Güzel bir atmosfer vardı. Galatasaray taraftarı çok etkiledi. Galatasaray hazır bir takım olduğunu gösterdi. Şampiyonlar Ligi'nde bundan sonra Galatasaray'a başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.