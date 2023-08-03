Zalgiris Teknik Direktörü Cheburin: 'Maç keyifli geçti'

Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanşında Galatasaray'a deplasmanda 1-0 mağlup olarak elenen Zalgiris'in teknik direktörü Vladimir Cheburin, 90 dakikanın keyifli geçtiğini söyledi.

Rams Park'ta oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Cheburin, elenmelerinin ardından diğer planlara odaklanacaklarını belirtti.

Maçta yakaladıkları pozisyonları değerlendiremediklerini ifade eden Cheburin şunları söyledi:

"Bana göre çok keyifli ve güzel bir maçtı. Eminim Galatasaray, bugün bizimle oynamaktan keyif almıştır. Biz genel anlamda savunmada kaldık. Çok güzel bir atmosfer vardı. Özellikle Galatasaray taraftarı çok etkiliydi. Yolumuza devam etmek için sahaya çıktık ancak Galatasaray'ın çok hazır olduğu ortadaydı. Şampiyonlar Ligi'nde bundan sonrası için Galatasaray'a başarılar diliyorum."